【樓市現象】心動不如行動　市旺買樓最緊要快　馬鞍山雅濤居放盤3小時速沽

新盤熱賣，帶動樓市續旺，有早年移民的業主趁機賣樓。美聯物業陳少鴻說，馬鞍山雅濤居一個三房套單位，放盤僅3小時，即獲成交。

陳少鴻說，雅濤居1座中層C室，三房套間隔，實用面積696平方呎，享海景，日前叫價約1,028萬元放盤，即吸引區內換樓客睇樓，由於客人鍾情單位享南北對流窗，加上景觀不俗，而且價格貼市，即決定入市，最終更講價成功，獲業主減價28萬元，以1,000萬元購入單位，實用呎價約14,368元。

代理續稱，原業主早年移民海外，見近日樓市熾熱，所以趁機放盤。資料顯示，原業主於2007年3月以約303萬元購入上址，現帳面賺約697萬元，物業期間升值約2.3倍。

延伸閱讀

【買樓理財】納米公屋205萬易手 164呎有梗廚無黑廁 業主當年購入價僅6.8萬【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機