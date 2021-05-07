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【樓市現象】心動不如行動　市旺買樓最緊要快　馬鞍山雅濤居放盤3小時速沽

股樓投資 19:14 2021/05/07

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新盤熱賣，帶動樓市續旺，有早年移民的業主趁機賣樓。美聯物業陳少鴻說，馬鞍山雅濤居一個三房套單位，放盤僅3小時，即獲成交。 

陳少鴻說，雅濤居1座中層C室，三房套間隔，實用面積696平方呎，享海景，日前叫價約1,028萬元放盤，即吸引區內換樓客睇樓，由於客人鍾情單位享南北對流窗，加上景觀不俗，而且價格貼市，即決定入市，最終更講價成功，獲業主減價28萬元，以1,000萬元購入單位，實用呎價約14,368元。 

代理續稱，原業主早年移民海外，見近日樓市熾熱，所以趁機放盤。資料顯示，原業主於2007年3月以約303萬元購入上址，現帳面賺約697萬元，物業期間升值約2.3倍。

延伸閱讀

【買樓理財】納米公屋205萬易手　164呎有梗廚無黑廁　業主當年購入價僅6.8萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 二手市場 雅濤居 美聯物業 馬鞍山

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