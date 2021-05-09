【兼職推介】香港賽馬會請分行雜務員 沒有學歷要求 時薪67元

香港賽馬會請分行雜務員，時薪達67元，更有每年表現獎金，獎金為3600元，而工作時間由上午8時半至凌晨0時，工作4至8小時，每週工作2天至5天, 輪休制，職位同時歡迎中高齡求職人士應徵。

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申請須知：求職者請親臨香港跑馬地體育道1號香港賽馬會面試。查詢請致電29668988與蘇先生聯絡。

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責任編輯：羅浩濂