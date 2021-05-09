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【兼職推介】長者安居服務協會請慰問專員 需對長者服務有熱誠 時薪50元

理財智慧 10:43 2021/05/09

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自問對長者有愛心和熱誠，是次「兼職推介」也許適合你。長者安居服務協會請兼職慰問專員時薪達50元，需1年經驗並對長者服務有熱誠。工作時間為上午10時至下午5時, 每週工作2天至3天,輪班,輪休, 而工作為 6 小時，工作期將由5月15日至8月31日，同時職位也有在職培訓。

【兼職筍工】 香港青少年服務處聘兼職事務員 時薪60至90元 入職條件又多唔多 【下一頁

【兼職筍工】綠社區教育慈善基金會請宣傳大使 時薪50至57元 需1年經驗 【下一頁

詳細如下：

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申請須知：沙田就業中心將於14/05/2021 (星期五)下午2時至4時30分舉行招聘日，請致電21585556預約面試時間。

 

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責任編輯：羅浩濂

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