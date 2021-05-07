日本延長緊急狀態到5月底 擴大至6個縣

日本新冠肺炎疫情持續擴散，為加快遏止疫情，日本首相菅義偉周五（7日）宣布，延長並擴大緊急事態宣言。將東京都、大阪府、兵庫縣和京都府發布的緊急狀態，從5月11日延長至31日，並把愛知及福岡縣納入其中。

日本對東京、大阪、京都、兵庫4地 頒布緊急狀態（第二版） 【下一頁】

菅義偉表示，政府嘗試在長假期採取對策以針對及緩和新冠肺炎疫情，但礙於感染人數持續增加，醫療系統嚴重緊張的情況亦未改善，因而決定延長緊急狀態，並新增額外地區。東京都、大阪府、兵庫縣和京都府發布的緊急事態宣言期限，由本月11日延長至31日，並把愛知及福岡兩縣納入緊急事態宣言對象。

此外，宣言前階段採取的「防止蔓延等重點措施」適用於愛知等7個縣，周日（9日）起將新增北海道、岐阜、三重3道縣，宮城縣則於11日到期後解除。重點措施的期限與緊急事態宣言一樣，到31日結束。

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根據日本政府的新基本應對方針，實施緊急宣言對象的地區一律禁止觀眾入場參與大規模活動，活動人數只限最多5,000人，或者容納人數為上限之50%，所有活動時間將於晚上9點結束。

同時，提供酒類的餐廳繼續停業，允許客人自帶酒水的食肆亦需停業，百貨店等大型商業設施營業時間縮短至晚上8點。政府亦加強針對在印度擴散的變種新冠病毒株入境防疫措施。

日本繼去年4月和今年1月之後，第三次的發布緊急事態宣言，今次並延長期限。

責任編輯：郭麗明