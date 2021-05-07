【美國制裁】紐交所維持中電信、聯通退市決定 聯通：美國存託證券已大幅下降（第二版）

▲ 紐交所維持聯通退市決定。

中國電信 （00728） 、聯通 （00762） 分別披露，1月20日公司向紐交所提出書面要求，要求紐交所董事會的一個委員會覆核要求公司退市的決定，於美國時間5月6日，委員會維持該決定。

聯通今日收報4.53元，跌0.2%，成交1.6億元。中電信收報2.86元，升2.14%，成交1.22億元。

聯通指，公司已發行美國存託證券數量已從2020年底約3300萬份，大幅下降至今年4月底約500萬份，佔公司總發行股份約0.2%。紐約梅隆銀行為公司美國存託證券代理機構。美國存託證券持有人可以將其持有的美國存託證券交還給紐約梅隆銀行，以換取公司的普通股，交還的每1份美國存託證券可換取公司10股普通股。

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聯通續指，自2000年上市以來，公司一直嚴格遵守各項法律法規、市場規則及上市地的監管要求，依法合規運營。公司將繼續密切關注相關事項的進展，並尋求專業意見和保留一切權利，以保護公司的合法權益。

中電信其後亦分別發表通告指，截至5月6日，公司已發行美國存託證券數量為114萬份，佔公司已發行股份總數約0.14%。紐約梅隆銀行為公司的美國存託股份代理機構。美國存託股份持 有人可以將其美國存託股份交還給紐約梅隆銀行，以換取公司的H股，每1份美國存託證券可換取100股H股。

（第二版新增﹕中電信公告）

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編輯：陳健婷