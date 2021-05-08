  • 27°C
香港時間 : 2021508日 (六) 09:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Bill Gates老婆早想宣布離婚 租定小島避風頭

環球社會熱點 09:05 2021/05/08

分享：

微軟共同創辦人Bill Gates與妻子梅林達周一（3日）宣布結束27年的婚姻，外界關注兩人動態。有媒體報道指，Bill Gates夫婦曾早於3月便宣布離婚。而且，梅林達曾計劃與子女及親友租住要價不菲的私人小島，避開此事風頭，但Bill Gates卻不在行程計劃之中。

Bill Gates婚姻觸礁元兇？ 華裔女繙譯王喆否認 【下一頁】

美國八卦新聞網站《TMZ》引述消息人士指出，Bill Gates夫婦早在3月曾打算宣布離婚，當時梅林達（Melinda Gates）已租下加勒比海國家格林納達（Grenada）的卡利維尼角島（Calivigny Island），並打算帶同3名子女，以及部分摯親登島避風頭。不過，Bill Gates本人卻不在梅林達的計劃內。

消息人士更指，夫婦二人的律師3月時仍在「努力準備離婚和解方案」（hash out a divorce settlement），但梅林達最終決定不等協議。據悉，大部分家庭成員支持梅林達，所以離婚算不上「和平分手」（friendly split）。

Bill Gates婚後每年同前女友度假 問佢意見先求婚 【下一頁】

卡利維尼角島土地面積約80英畝，島上有25間「宏偉的套房及別墅」（magnificent suites and cottages），從格林納達乘船5分鐘便可到達，每晚租金高達13.2萬美金（約103萬港元）。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【新冠疫苗】Bill Gates已接種首劑 形容「感覺極好」
2021/01/23
【新冠疫苗】Bill Gates已接種首劑 形容「感覺極好」
Bill Gates夫婦結束27年婚姻 稱無法再共同成長
2021/05/04
Bill Gates夫婦結束27年婚姻 稱無法再共同成長
Bill Gates夫婦料對分萬億身家 盤點5大富豪離婚案
2021/05/04
Bill Gates夫婦料對分萬億身家 盤點5大富豪離婚案
Bill Gates婚後每年同前女友度假 問佢意見先求婚
2021/05/05
Bill Gates婚後每年同前女友度假 問佢意見先求婚
Bill Gates婚姻觸礁元兇？ 華裔女繙譯王喆否認
2021/05/06
Bill Gates婚姻觸礁元兇？ 華裔女繙譯王喆否認

你可能感興趣

【新冠疫苗】Bill Gates已接種首劑 形容「感覺極好」
17:19 2021/01/23
【新冠疫苗】Bill Gates已接種首劑 形容「感覺極好」
Bill Gates夫婦結束27年婚姻 稱無法再共同成長
11:02 2021/05/04
Bill Gates夫婦結束27年婚姻 稱無法再共同成長
Bill Gates夫婦料對分萬億身家 盤點5大富豪離婚案
12:43 2021/05/04
Bill Gates夫婦料對分萬億身家 盤點5大富豪離婚案
離婚 媒體 比爾蓋茨 美國 格林納達

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月08日 時間09:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月08日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月08日 時間09:00）
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？