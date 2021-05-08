Bill Gates老婆早想宣布離婚 租定小島避風頭

微軟共同創辦人Bill Gates與妻子梅林達周一（3日）宣布結束27年的婚姻，外界關注兩人動態。有媒體報道指，Bill Gates夫婦曾早於3月便宣布離婚。而且，梅林達曾計劃與子女及親友租住要價不菲的私人小島，避開此事風頭，但Bill Gates卻不在行程計劃之中。

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美國八卦新聞網站《TMZ》引述消息人士指出，Bill Gates夫婦早在3月曾打算宣布離婚，當時梅林達（Melinda Gates）已租下加勒比海國家格林納達（Grenada）的卡利維尼角島（Calivigny Island），並打算帶同3名子女，以及部分摯親登島避風頭。不過，Bill Gates本人卻不在梅林達的計劃內。

消息人士更指，夫婦二人的律師3月時仍在「努力準備離婚和解方案」（hash out a divorce settlement），但梅林達最終決定不等協議。據悉，大部分家庭成員支持梅林達，所以離婚算不上「和平分手」（friendly split）。

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卡利維尼角島土地面積約80英畝，島上有25間「宏偉的套房及別墅」（magnificent suites and cottages），從格林納達乘船5分鐘便可到達，每晚租金高達13.2萬美金（約103萬港元）。

責任編輯：李俊儀