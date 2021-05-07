  • 28°C
香港時間 : 2021507日 (五) 19:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

資訊安全機構CheckPoint：高通5G芯片出現安全漏洞 Android手機有被竊聽風險

環球政經 18:48 2021/05/07

分享：

高通（Qualcomm）作為芯片製造商，芯片的嵌入佔手機市場40％以上，當中包括Google，三星，LG，小米和OnePlus等智能手機，不過近日有資訊安全機構發現，高通的5G芯片有嚴重的資訊安全漏洞，此漏洞能讓黑客透過Android系統攻擊使用者的手機，更會出現被竊聽的風險。

Space X星艦第五度試驗 成功著陸未有發生爆炸 【下一頁

資訊安全機構CheckPoint發表報告指，手機供應商通常依賴高通等第三方來生產電話的硬件和軟件。研究人員發現，現時由高通所研發，用於Android手機及平板上的5G 晶片，存在嚴重漏洞。他們指，黑客能利用5G Modem的漏洞，向使用者發送SMS短訊，從而控制手機，竊取手機內的資料，甚至能破解手機上的SIM卡資訊，以及竊聽通話內容。

Signal大戰facebook 落廣告揭侵犯私隱 最終慘被封鎖 【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

受影響的品牌包括：Google、三星、LG、小米等眾多品牌，全球約有30%的手機都牽涉在內。在2020年8月，資訊安全機構CheckPoint在高通的Snapdragon DSP（數字信號處理器）芯片上發現了400多個漏洞，威脅手機的可用性。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

軟件 Android 晶片 Qualcomm 5G

上一篇文章

【港股追蹤】同業面臨零件短缺問題　舜宇跌逾8%成最差恒指科指成份股

下一篇文章

【樓市現象】心知貨源短缺　買家即睇即議價　獲減12%　922萬入市毓明閣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡