資訊安全機構CheckPoint：高通5G芯片出現安全漏洞 Android手機有被竊聽風險

高通（Qualcomm）作為芯片製造商，芯片的嵌入佔手機市場40％以上，當中包括Google，三星，LG，小米和OnePlus等智能手機，不過近日有資訊安全機構發現，高通的5G芯片有嚴重的資訊安全漏洞，此漏洞能讓黑客透過Android系統攻擊使用者的手機，更會出現被竊聽的風險。

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資訊安全機構CheckPoint發表報告指，手機供應商通常依賴高通等第三方來生產電話的硬件和軟件。研究人員發現，現時由高通所研發，用於Android手機及平板上的5G 晶片，存在嚴重漏洞。他們指，黑客能利用5G Modem的漏洞，向使用者發送SMS短訊，從而控制手機，竊取手機內的資料，甚至能破解手機上的SIM卡資訊，以及竊聽通話內容。

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受影響的品牌包括：Google、三星、LG、小米等眾多品牌，全球約有30%的手機都牽涉在內。 在2020年8月， 資訊安全機構CheckPoint 在高通的Snapdragon DSP（數字信號處理器）芯片上 發現了 400多個漏洞 ，威脅手機的可用性。

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責任編輯：羅浩濂