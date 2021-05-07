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中國4月出口增長勝預期 進口量創逾十年新高

環球政經 19:05 2021/05/07

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中國上月出口增長勝預期，按年增長逾32%；進口按年增長43%，創逾十年新高。

【中美角力】中國出口保持強勁且優於預期　與美國貿易順差持續擴大下一頁

中國4月出入口表現改善，按美元計算，出口按年升32.3%，較市場預期的24.1%理想；進口按年增長超過43.1%，創2011年1月以來新高，但仍然略市場預期。4月貿易順差428.5億美元，按年減少4.7%。

【宏觀中國】解讀最新出口數據　疫情凸顯中國產業鏈優勢下一頁

今年首4個月，以美元計算，累計出口按年增44%；進口近32%，貿易順差1579.1億美元，按年增1.74倍。

根據海關總署數據顯示，美國為為中國第三大交易夥伴，貿易總值1.44萬億元人民幣，增長達50%，對美國出口增長49.3%達1.05萬億元人民幣；美國進口增長53.3%達3930.5億元人民幣，貿易順差6538.9億元人民幣，增加47%。

對東盟和歐盟的進出口亦見增長。與東盟貿易總值增長27.6%，出口增長29%，進口增長25.9%；歐盟方面貿易總值增長32.1%，出口增長36.1%，進口增長26.4%。

 

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撰文 : 馮卓謙

進出口 歐盟 東盟 人民幣 貿易 中國

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