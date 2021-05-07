【每日焦點】網絡保安漏洞處處　微軟、高通相繼被爆現問題

▲ 網絡世界儲存了極大量數據及資料，也令大眾開始關注網絡保安問題，不過有部分網絡安全問題實在是難以避免。

網絡世界儲存了極大量數據及資料，也令大眾開始關注網絡保安問題，不過有部分網絡安全問題實在是難以避免。近日資訊安全機構的最新報告指出，高通5G芯片存在一個非常嚴重的資訊安全漏洞，讓黑客透過Android系統進行攻擊，更有機會出現被竊聽的風險，受影響的品牌包括：Google、三星、LG、小米等，全球約有30%的手機都牽涉在內。

【芯片漏洞】高通5G芯片爆安全問題 約3成Android手機出現竊聽風險

不過，就算做好資料保護措施，也有可能出現其他問題。微軟（Microsoft）為了保障用戶安全，通常都會在設備內先內建防毒軟件。惟近日外媒報道指出，微軟Windows系統內建的防毒軟件Windows Defender，出現奇怪漏洞，產生逾千萬個小檔案，佔據微軟用家電腦的儲存空間。

【網絡安全】微軟內建防毒軟件現詭異漏洞 產生逾千萬檔案塞爆儲存空間

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責任編輯：曾曉汶