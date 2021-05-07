Twitter新出Tip Jar功能 直接打賞支持所喜愛創作者

Twitter周四推出打賞功能 “Tip Jar”，讓用戶可在Twitter平台上，更方便向所喜愛的創作者傳錢。

Tweet前想一想 Twitter推新功能減用戶惡意留言【見下頁】

使用iOS及Andriod系統的Twitter英語用戶，將可率先在周四使用“Tip Jar”功能。用戶只需將自己的Twitter帳戶，連結PayPal、Patreon、Venmo等數碼支付平台，就可在不離開Twitter平台下，支付其他用戶。Twitter不會從中收取費用。部份用戶包括藝術者、記者、專家及非牟利機構更可將功能加入自己的所屬版面。

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此功能是Twitter整體發展計劃之一，她期望能在2023年年底，每日活躍用戶數達到3.15億。Twitter在網址表示，這是計劃中的第一步，讓用戶在平台上以金錢支持喜愛的創作者。

本周初Twitter亦宣布推出功能Space，讓用戶可參與不同聊天室，以語音訊息溝通。

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