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【疫市營商】日本明治攻中國市場　３招促銷高價位牛奶、乳酪

商業 11:00 2021/05/08

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日本明治（Meiji）作為百年企業，業務一直持續擴張。明治目標在2026財年，海外銷售額的佔比可提升至10%以上，故該企積極在中國擴張。日本明治早前在中國推出兩款乳酪，是首次在海外市場推出。價格定為12元人民幣，在中國屬於高價位，首先以上海為中心銷售點。

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為了提升品牌在中國的收入，負責海外業務的明治常務執行董事八尾文二郎接受日經新聞訪問的時候提到，明治在中國有3大發展策略。

1. 改良產品
在中國推出的2款產品，比日本的同款商品質地更稠密，口感較濃郁。1枝為180克，多於日本的112毫升。中國版本迎合當地消費者重視口感的需求。

2. 設生產工廠
在中國市場較主流的是可常溫保存的牛奶，但明治則是開展冷藏牛奶業務，惟保鮮期較短，不適合遠距離運輸。因此，明治自2013年在蘇州建工，生產冷藏牛奶等。2022下半年及2023年亦會分別在天津及廣州建設生產牛奶和乳酪等的工廠。
 
3. 促銷活動
明治首要的目標是讓中國消費者熟知其品牌。因此，明治計劃藉社交網站等舉行促銷活動，宣傳品牌的特徵，建立「明治=健康」的形象。

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：葉泳珊

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