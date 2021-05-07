【樓市現象】心知貨源短缺　買家即睇即議價　獲減12%　922萬入市毓明閣

二手市場日前成交熱烈，盤源陸續消化，買家若找到心水盤便要加快「扑鎚」。利嘉閣地產皇牌屋苑堅尼地城站A組高級經理雷敏儀透露，西營盤毓明閣1座中層G室，最近有買家睇樓一次後即斥922萬入市。

上述單位實用面積536平方呎，三房間隔，座向東，望樓景。雷敏儀指，單位放盤近半年，原叫價1,050萬元，至近日有首置客睇樓，買家知道區內此類型貨源不足，第一次睇樓後即與業主還價，最終單位以922萬元成功沽出，減價約128萬元或約12%，實用面積呎價約17,201元。

【延伸閱讀】【買樓理財】納米公屋205萬易手 164呎有梗廚無黑廁 業主當年購入價僅6.8萬【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

據悉，原業主於2000年8月，以約242.8萬元購入上述單位，持貨約20年，現轉手帳面獲利約679.2萬元，物業升值逾2.8倍。雷敏儀補充，毓明閣現時僅有1個單位連租約放售，入場叫價由838萬元起。

【樓市現象】東港城業主2月放盤 「反價再反價」累加22萬 終以792萬易手【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機