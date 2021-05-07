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【樓市現象】心知貨源短缺　買家即睇即議價　獲減12%　922萬入市毓明閣

股樓投資 18:25 2021/05/07

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二手市場日前成交熱烈，盤源陸續消化，買家若找到心水盤便要加快「扑鎚」。利嘉閣地產皇牌屋苑堅尼地城站A組高級經理雷敏儀透露，西營盤毓明閣1座中層G室，最近有買家睇樓一次後即斥922萬入市。

上述單位實用面積536平方呎，三房間隔，座向東，望樓景。雷敏儀指，單位放盤近半年，原叫價1,050萬元，至近日有首置客睇樓，買家知道區內此類型貨源不足，第一次睇樓後即與業主還價，最終單位以922萬元成功沽出，減價約128萬元或約12%，實用面積呎價約17,201元。  

【延伸閱讀】【買樓理財】納米公屋205萬易手　164呎有梗廚無黑廁　業主當年購入價僅6.8萬【下一頁

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據悉，原業主於2000年8月，以約242.8萬元購入上述單位，持貨約20年，現轉手帳面獲利約679.2萬元，物業升值逾2.8倍。雷敏儀補充，毓明閣現時僅有1個單位連租約放售，入場叫價由838萬元起。

【樓市現象】東港城業主2月放盤　「反價再反價」累加22萬　終以792萬易手【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

二手市場 利嘉閣 西營盤

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