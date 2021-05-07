【美股焦點】Square季績做好 收入按年激增比特幣佔七成

數碼支付公司Square上季表現向好，季度收入50.6億美元，按年增長約2.7倍，勝市場預期33.6億美元。

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季度收入按年激增，主要原因是受惠於比特幣收入，佔35.11億美元，佔總收入近七成，比去年同期的3.06億美元大幅增加超過10.5倍。季淨利潤3900萬美元。

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Square去年十月購買5000萬比特幣，再於今年二月增購1.7億美元比特幣。公司表示，截至3月31日，季內比特幣投資失去2000萬美元，公允價值為4.72億美元。

行政總裁Jack Dorsey表示，Square認為比特幣相當有潛質成為本地交易貨幣，形容比特幣為業務消除許多摩擦，相信比特幣能為世界創造更多經濟上的機會。

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