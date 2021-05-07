【東京奧運】兩日內逾22萬人響應聯署 支持停辦

日本東京奧運還有不足三個月開幕，但日本新冠肺炎疫情再度反彈，當地大部分市民認為應取消舉辦奧運。曾三度參選角逐東京都知事的律師宇都宮健兒，在網上發起聯署呼籲停辦東京奧運，兩日之內已獲逾22萬人簽署響應。

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宇都宮健兒於周三（5日）在網站change.org發起聯署，認為當地新冠肺炎疫情尚未遏止，要求日本政府停辦東京奧運。他認為若為應付東奧而把目前緊絀的醫療資源分散，可能對疫情造成惡化。

他亦批評日本及東京政府不斷投放資源支持東京奧運，但未為市民提供適切援助應付新冠疫情，目前仍有很多長者、青年及婦女僅依靠慈善組織提供的食物及房屋生活。國內多個民意調查均表明，大部分民眾希望取消或推遲舉辦東京奧運會，亦有無數日本及國際媒體、政界人士及運動員認為，在目前疫情下不應舉辦奧運。不過，國際奧委會早前表明，東京奧運會如期舉行，並公布相關防疫要求。

倒數100日 奧委會表明如期舉行 【下一頁】

聯署活動發起不足兩日時間，已有逾22萬人簽名響應。宇都宮健兒在聯署網站上載一張用5個禁上標誌的紅底警示圖，取代奧運5環，並以英文及日文寫著「停辦東奧，拯救生命」。

責任編輯：郭麗明