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【Adidas業績】Adidas首季大中華區銷售大增156% 上調全年展望

股市 18:14 2021/05/07

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Adidas首季大中華區銷售收入強勁，按年增長156%。

國際運動品牌Adidas公佈，首季度來自持續經營業務的淨利潤達5.02億歐元，去年同期僅賺2600萬歐元，按年增長18倍。營收增長20%至52.68億歐元。季內Adidas大中華區表現強勁，銷售額按年大增156%。截至首季度末，Adidas在全球有89%的門店營業。

內地新疆棉風波引發部分國際服飾品牌遭抵制，Adidas未有提及事件影響，但稱儘管遭遇歐洲長時間封城、行業供應鏈挑戰以及地緣政治的不利影響，但公司依然上調全年展望，預計全年剔除匯率影響的銷售收入可錄得近2成增長，第二季度更預料增長約5成。

瑞信：新疆棉事件令國產「中國李寧」4月銷售彈逾8倍跑贏Nike及Adidas　上周銷售仍升4倍　【下一頁】

Adidas首季度毛利率按年改善2.1個百分點至51.8%，主要得益於更低的採購成本，以及去年同期有購買訂單取消相關的成本支出。公司預計2021年全年的毛利率將維持在52%的水平。

儘管在中國內地遭遇抵制，Adidas行政總裁Kasper Rorsted回應外媒表示，依然預期中國市場全年可錄得非常強勁的增長。另外Adidas首席財務官稱計劃在年底前完成Reebok品牌的出售。

Adidas據報擬出售Reebok　傳安踏、李寧、韓國Fila有意入標【下一頁】

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【大行報告】瑞信﹕料李寧實體銷售增幅跑贏Nike和Adidas 　評級上調為「跑贏大市」

編輯：陳健婷

 

中國市場 歐洲 Adidas

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