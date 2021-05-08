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【Apple TV+】周末宅在家看電影　Apple TV+有哪幾部新電影上架？

商業 11:00 2021/05/08

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Apple TV+將推出全新科幻主題電影《Finch》，預計於今年年底全球同步上線。

本地出現變種病毒，若周末要留在家中與他人保持社交距離，又有甚麽可以做？Apple TV+上架多部新電影，包括荷里活電影《哥斯拉大戰金剛》、《神奇女俠1984》、《靈魂奇遇記》等。

Apple TV+將推出全新科幻主題電影《Finch》，預計於今年年底全球同步上線。據外媒報道，故事背景為經歷完太陽風暴災難的地球，影帝湯漢斯斯飾演從事機械工程的少數生還者Finch。

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Finch與愛犬Goodyear在地洞隱居長達十年，並創造了一個機械人 。機械人的角色由《驚．嚇》男星 Caleb Landry Jones飾演。故事內容探討生命的價值和存在意義。

除了《Finch》及《雷霆戰艦：獵犬號》之外，湯漢斯亦將與Apple TV+合作，以空軍主題的二次世界大戰迷你劇《Masters of the Air》。據悉，劇集目前正在製作當中。

【宅經濟】Disney+全球迅速擴展　只靠AWS技術支援？

責任編輯：馬意文

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