【Twitter新功能】Twitter推新打賞功能Tip Jar　強調不會從中抽成

▲ Twitter昨在官方網誌宣布，全新的Tip Jar功能已正式登場。

Twitter昨（6日）宣布，推出打賞功能Tip Jar，Twitter用戶現時可以金錢來鼓勵其他用戶，如創作者、記者、專家與非營利組織用家。而目前Tip Jar服務暫時僅適用於全球的英文版Twitter用戶。

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Twitter昨在官方網誌宣布，全新的Tip Jar功能已正式登場。當Twitter用戶的個人檔案上出現Tip Jar的圖示時，就代表該用戶可接受贊助。點擊圖示後就可看到各種支付工具，選擇支付工具再填入金額就能贊助該用戶，值得注意，目前只有iOS版的Tip Jar可使用Bandcamp、Cash App、Patreon、Paypal、Venmo等支付服務，Android版本暫時僅支援Spaces。

另值得一提的是，Twitter強調該企不會從用戶的打賞金額裡抽成，未來也將會開放予更多的使用者，使用Tip Jar功能。

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責任編輯：曾曉汶