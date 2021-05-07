【特別安排】專為顧客辦理高鐵車票退款 港鐵下周六起局部開放西九龍站

港鐵今日（7日）宣布，將於下周六（15日）至本月24日，連續7天期間，局部開放香港九龍站地下一層票務大堂，同步辦理2020年退票的顧客安排退款。

【5月好去處】香港電影資料館舉辦開放日 5月10日起接受網上報名：【下一頁】

接駁金鐘添馬至會展灣仔海濱長廊 今起進一步開放：【下一頁】

顧客若透過香港購票渠道（網站、購票熱綫、指定代理或於香港九龍站）購買而未曾使用的高鐵車票，可於車站特別開放時間，每天早上九時至晚上九時，親身到香港西九龍站辦理退款，屆時需提供車票或購票證明，以及購票時使用的身份證明文件以辦理手續。顧客如未能於這段時間前往香港西九龍站，可待日後高鐵服務重啟後的90日內到香港西九龍站辦理車票退款。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐