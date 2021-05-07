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【特別安排】專為顧客辦理高鐵車票退款 港鐵下周六起局部開放西九龍站

環球政經 19:04 2021/05/07

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港鐵今日（7日）宣布，將於下周六（15日）至本月24日，連續7天期間，局部開放香港九龍站地下一層票務大堂，同步辦理2020年退票的顧客安排退款。

【5月好去處】香港電影資料館舉辦開放日 5月10日起接受網上報名：【下一頁

接駁金鐘添馬至會展灣仔海濱長廊 今起進一步開放：【下一頁

顧客若透過香港購票渠道（網站、購票熱綫、指定代理或於香港九龍站）購買而未曾使用的高鐵車票，可於車站特別開放時間，每天早上九時至晚上九時，親身到香港西九龍站辦理退款，屆時需提供車票或購票證明，以及購票時使用的身份證明文件以辦理手續。顧客如未能於這段時間前往香港西九龍站，可待日後高鐵服務重啟後的90日內到香港西九龍站辦理車票退款。

 

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責任編輯：潘曉豐

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