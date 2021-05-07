【澳門自助餐】澳門酒店母親節自助餐優惠 最平188元可任嘆海鮮

▲ 澳門多間自助餐推出母親節自助餐優惠。

母親節將至，子女當然要帶媽媽食飯慶祝，感謝母親無法愛護及付出，澳門多間酒店餐廳推出母親節特色自助餐及套餐，食物豐富，包括多國地方美食，切勿錯過。

澳門JW萬豪酒店 - 萬豪中菜廳（粵菜套餐）

「萬豪中菜廳」為母親們精心設計多款傳統粵菜佳餚，帶來十道菜的母親節套餐，其中包括金箔黑魚籽冰鎮大連鮮鮑魚、養身小米燕麥花膠羹，以及上湯焗波士頓龍蝦等。

母親節套餐詳情如下 供應時間：2021年5月7日至5月9日 價格：澳門幣1,688元+／供4位用 （額外每位加收澳門幣420元+） 營業時間：中午12時至下午2時，下午6時至晚上9時（逢星期二休息）

位置：澳門JW萬豪酒店1樓

訂座及查詢：+853 8886 6228

上述價格須加10%服務費

澳門JW萬豪酒店 - 名廚都匯（晚巿自助餐）

如媽媽喜歡自助餐，尤其是海鮮，「名廚都匯」的自助晚餐就是不二之選。餐廳設有6個美食專區，包括各款新鮮運到的海鮮、地道葡國菜、亞洲及歐式風味、精美甜品和鮮榨果汁等。每日首50位預訂的顧客，更可以品嚐由餐廳為各位母親們準備的燕窩蛋撻，相信媽媽會很開心。

母親節自助晚餐詳情： 供應時間：2021年5月7日至5月9日

節日禮遇： 1：首50位預訂的顧客，可品嚐由餐廳為各位母親們準備的燕窩蛋撻

2：萬豪旅享家新舊會員、銀卡及金卡會員享75折優惠，白金卡或以上會員可尊享7折優惠。

價格（澳門幣）：成人每位658元；小童每位330元

澳門JW萬豪酒店1樓

(853) 8886 6228

澳門麗思卡爾頓酒店 - 麗思咖啡廳（早午法式自助餐）

想中午食得豐盛，不妨考慮帶母親來「麗思咖啡廳」享受法式早午餐盛宴。自助餐美食選擇多，其中包括法國生蠔、帝王蟹腳、烤波士頓龍蝦、烤蜜汁火腿、滋味羊架等。現場更會有廚師即叫即做的香煎鵝肝，還有超過20款甜品，還可升級配無限暢飲美酒。

▲ 麗思咖啡廳推出法式料理。

母親節早午法式自助餐詳情如下： 供應日期：2021年5月9日上午11：30至下午2：30 成人-包括無限暢飲精選果汁、汽水及咖啡或茶，價格每位688澳門幣

成人-包括無限暢飲麗思念香檳或特選葡萄酒、啤酒、果汁、汽水及咖啡或茶，價格每位988澳門幣 小童：（6-11）每位澳門幣298元 *上述價格須加10%服務費

澳門麗思卡爾頓酒店地下

(853) 8886 6712

勵庭海景酒店 - 珀克餐廳（午巿及晚巿自助餐）

如媽媽喜歡食海鮮和自助餐，可考慮「珀克餐廳」自助午餐和自助晚餐。除了有即食生蠔，還有各款新鮮海鮮及多個美食。

▲ 珀克餐廳雲集多國海鮮。

供應日期：2021年5月9日

自助午餐價格： 成人每位澳門幣 188 元 小童每位澳門幣 118 元 長者每位澳門幣 158 元



自助晚餐價格： 成人每位澳門幣 368 元 小童每位澳門幣 178 元 長者每位澳門幣 218 元

*於2021年5月8日或之前提前預訂自助晚餐，當晚每枱獲贈母親節蛋糕乙個。此推廣需提前支付50%定金（僅限自助晚餐）。

澳門新口岸孫逸仙大馬路澳門漁人碼頭勵庭海景酒店閣樓

(853) 8799 6606

責任編輯：王明芳