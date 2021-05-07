5月4日，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）突然發表支持加息的言論，一下子，就把美國震跌。納指一度下2.95%，收市前收復部分失地，仍跌1.88%，標普500也一跌下跌1.53%，收市時仍跌0.67%，只有道指能在下跌1.02%之後全面收復失地，收市時倒升0.06%。

利率上升影響樓價

利率會影響股市，利率也會影響樓市，目前香港樓價節節上升，原因之一是利率超低，不少按揭貸款利率是1.3厘加一個月期的拆息利率，而目前一個月期的拆息利率只有0.09厘，因此加起來按揭利率不足1.4厘，加強借貸者還錢的能力，也增加了買樓的誘因，如果美國利率真的上升，香港利率也不得不升，這當然會影響香港樓價。

加息是一頭灰犀牛，也就是說，是看得到的危險，但是，不知道這頭灰犀牛幾時會突然向自己衝來，是的，暫時而言，美國仍沒有加息的條件，但是，遲早是會加息的，減息則不可能，因為目前聯儲局的利率已經是零，因此，聯儲局幾時會加息成了一項重要的預測工作。

理論上，耶倫是財政部長，加息不是她的權力，聯儲局才是決定加息的機構，目前聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）是特朗普（Donald Trump）委任的，任期至明年年初，美國憲法對聯儲局主席與總統任期的安排相當有意義，總統與聯儲局主席的任期都是4年。但是聯儲局主席任期滿的日子則是新總統上任後的第二年，也就是說總統有一年的時間觀察上任總統留下來的聯儲局主席的表現是否能令自己滿意，如果滿意，可以續任，否則換人。

估計年底前不加息

新總統上任也不一定會炒掉上任總統留下來的聯儲局主席以，換上自己人，格林斯班（Alan Greenspan）就曾經得到列根（Ronald Reagan）、老布殊（George Herbert Walker Bush）、克林頓（William Jefferson Clinton）、小布殊（George Walker Bush）四位不同政黨的總統連續委任，相信原因之一就是他懂得利用加息減息為總統爭取連任機會，特別是克林頓，一位民主黨人。

現在耶倫開了口，也算是向鮑威爾施加壓力。不過，加息若加得太早，會打亂了拜登（Joe Biden）目前正努力製造的經濟復甦計劃，但是，如果在任滿之前依然無行動，拜登就可能在明年年初換主席，因此，一個可能是加息日期是今年年底。實際上，當年特朗普委任鮑威爾後，兩人關係一度惡劣，特朗普甚至公開說想炒掉鮑威爾，原因是鮑威爾上任後是先加息，壓抑了美國股市的上升，令特朗普不滿，還好，疫情爆發之後，美國經濟受到重創，鮑威爾也馬上減息，急速的減息，減至目前的零息，可見，鮑威爾是非常理智的主席，懂得利用加息減息維持美國經濟增長、繁榮、股市上升。

總而言之，估計今年年底之前，美國聯儲局不會真的加息，但是加息的壓力則是長時間存在，並經常爆發一次，正如天天望着一頭灰犀牛，是會心怯的。

本文節錄自707期WEALTH 置業安居

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