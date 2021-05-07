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【芯片漏洞】高通5G芯片爆安全問題　約3成Android手機出現竊聽風險

科技 18:14 2021/05/07

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近日資訊安全機構的最新報告指出，高通5G芯片存在一個非常嚴重的資訊安全漏洞，讓黑客透過Android系統進行攻擊，更有機會出現被竊聽的風險。

芯片製造商高通（Qualcomm）一直致力為不同廠商製作手機芯片， Google、三星、LG、小米與 OnePlus 等眾多品牌都是採用高通技術。不過近日資訊安全機構的最新報告指出，高通5G芯片存在一個非常嚴重的資訊安全漏洞，讓黑客透過Android系統進行攻擊，更有機會出現被竊聽的風險。

【芯片大戰】IBM發布全球首個2nm芯片製程　計算速度大幅提升

【芯片荒】美韓商務部相繼向台積電施壓　要求提供更多車用芯片

據資訊安全機構CheckPoint最新報告，現時普遍用於Android手機及平板上的高通5G 晶片，存在嚴重漏洞。研究人員指出，黑客能透過Android系統並利用5G Modem漏洞，向用戶發送傳統 SMS短訊，就能輕鬆控制手機，包括竊取資料、手機通話紀錄，甚至破解手機上的 SIM 卡資訊，以及竊聽通話內容。

受影響的品牌包括：Google、三星、LG、小米等，全球約有30%的手機都牽涉在內。而目前Check Point已向高通匯報該漏洞，高通也在去年秋季推出更新，修復漏洞。Check Point也建議，用戶應定時檢查手機的安全更新，並確保升級至最新版本。

【蘋果AirTag】藍牙追蹤器品牌Tile CEO控訴　與蘋果AirTag競爭不公平

責任編輯：曾曉汶

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