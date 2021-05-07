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【美股IPO】內地財經資訊平台雪球傳計劃赴美上市 集資3億美元

股樓投資 19:51 2021/05/07

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內地財經資訊平台雪球傳有意到美國上市。引述外電報道，指雪球最快月內遞交上市申請，目標集資約3億美元（約23.3億港元）。不過有關詳情公司仍在磋商中，有關上市時間表及發行規模等細節尚未落實；雪球則對上市一事拒絕評論。

姜濤無處不在 任滙豐ONE活動大使 邊啲品牌搵佢做過代言？，見【下一頁】

根據雪球網頁介紹，雪球成立於2010年，2015年開始證券交易業務，並於2018年引入螞蟻金服戰略投資1.2億美元。截至去年底，雪球通次6輪融資，其規模最少達到2.9億美元（約22.5億港元），先後引入的投資者還包括紅杉資本、千橡投資及晨興資本等，蘭馨亞洲投資集團於去年12月獨家參與最新的E輪融資，涉及1.2億美元。

【延伸閱讀】券商點睇：建銀國際第二季部署 恒指區間介乎27000至29500點 候低吸納10隻優質股

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記者：張以正

螞蟻集團（滬：688688） 螞蟻集團（06688） 螞蟻銀行 螞蟻金服 美股 IPO

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