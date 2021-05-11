憑亞洲增長動力  據未來先機

迎接五月的來臨，市場會否再次出現「Sell in May」的情況？富達國際反而認為，投資者應透過亞洲區內不同的資產類別投資，瞄準亞洲投資機遇，以捕捉亞洲長遠的增長、收益潛力。富達看好亞洲長遠投資前景，認為投資者可考慮把握入市時機，進入亞洲投資市場。

亞洲率先復甦 引領股債投資機遇

富達相信目前有三大主要因素支持亞洲率先復甦，當中包括(1)亞洲實力穩健、(2)中國引領復甦以及(3)區內企業聚焦可持續投資，均對亞洲區投資環境有所支持。各項因素反映整體環球經濟更樂觀。在經濟率先復甦、盈利增長以及可持續投資進程理想的支持下，亞洲的股、債投資機遇對著重收益及增長的投資者來說更具吸引力。

亞洲企業盈利觸底回升

隨著新冠肺炎疫苗出台，富達相信亞洲企業盈利有望觸底回升。再者，亞洲區內經濟增長向好、政局穩定及受惠美元下跌，有助推動企業盈利增長。同時中國可望引領亞洲經濟體，加快疫後復甦步伐。我們相信這有助周期性行業見底回穩。



富達國際亞洲股票投資總監繆子美表示：「投資者可多留意中國消費行業的兩個主要長期趨勢。首先，受到中產階級逐漸擴大和城市化比率不斷提升等長遠趨勢所帶動，中國消費正不斷升級， 企業如把握相關機遇將成為業內贏家。我們預期中國中產階級將在未來10至20年變得十分龐大，因此對消費領域的長遠展望非常樂觀。儘管短期走勢難以預測，但長遠而言，業界前景更趨明朗。」 繆子美又指出，另一主要趨勢是科技帶動消費升級，中產階級日益富裕、城市化及科技發展導致人口結構改變， 也為消費增長帶來支持並創造新的商業模式。面對新冠肺炎疫情，中國的網上服務滲透率因此提高，尤其是網上食品雜貨、娛樂及教育(圖一)。這進一步改變本地消費的結構性趨勢，是推動中國消費增長的一大助力。

（圖一）結構性趨勢帶來新機遇

網上消費： 隨著科技進步與普及，網上教育也越來越受歡迎

中國網上課後補習滲透率（%)

亞洲債券具長線投資價值

亞洲經濟持續復甦，而且步伐迅速，為亞洲投資級別債券的基本因素、估值及技術前景帶來支持。具體而言，亞洲錄得經常帳盈餘，加上估值相對吸引及環球投資者的需求暢旺，均利好亞洲投資級別債券。富達認為亞洲投資級別債券的前景樂觀，因而繼續看好信貸風險。隨著息差繼續收窄，我們於過去六至十二個月逐步削減風險，使信貸風險回復正常水平。富達國際亞洲固定收益投資總監陳詠詩表示：「中國仍然是環球經濟的增長引擎，也致力在刺激增長與控制負債之間取得平衡，預示經濟可持續復甦。在挑選債券時，關鍵在於物色信貸質素穩健、收益可觀並能管理流動性風險的企業。地區方面，我們看好泰國，因為當地控疫管理措施較佳，可望成為首批從疫情中復甦的國家之一，而且當地債券估值仍然顯得吸引。」 陳詠詩中更表示，中期而言，預期環球需求回升，將帶動美國國庫券收益率自然走高。投資者可多留意通脹、環球應對政策及中國的政策走向。

有效捕捉亞洲股、債機遇

事實上，集中買入一些個股，難以全面捕捉亞洲機遇。至於個別債券入場門檻亦相對較高，動輒需要六位數字，投資者亦難以分散風險。如果投資者期望透過較全面的方式進入亞洲市場，可以考慮透過基金捕捉亞洲投資機遇。亞洲股、債基金不但入場門檻較低，加上投資組合由專業投資團隊管理，更有效捕捉相關機遇。富達深入了解亞洲投資50年，加上我們具備強大的亞洲分析師網絡，合共超過120人的團隊，無間斷為投資者提供在地投資分析，藉以為投資者緊握投資機遇。

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