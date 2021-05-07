【理財通】中金：四大內銀、招行、中銀香港最受惠　關注啟動後額度使用情況

▲ 中金：四大內銀、招行、中銀香港最受惠 關注啟動後額度使用情況

人民銀行、中銀保監及中證監日前聯合發布《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則。中金發表研究報告表示，認為跨境理財通有利於滿足內地和香港居民的跨境投資需求，將持續關注啟動後額度的使用情況。中金認為，目前最有望率先佈局跨境理財通的內地銀行是四大內銀（工行 （01398） 、農行 （01288） 、中行 （03988） 及建行 （00939） ）、招行 （03690） ，及平安銀行。

中金指，考慮到四大內銀、招行、平安等內地銀行在粵港澳大灣區的市場份額以及其在財富管理業務的先發優勢，以及中銀香港 （02388） 已積極參與在跨境金融服務，認為該等銀行會顯著受益於跨境理財通業務帶來的業務機遇。

中金指，「跨境理財通」試點工作的正式開啟，是繼QFII/QDII、股票通、基金互認、債券通和ETF互聯互通後，內地資本市場對外開放的又一重大里程碑事件，也是建設粵港澳大灣區的重要一環。

在細則上，「跨境理財通」業務試點總額度為1500億元人民幣，北向淨流入和南向淨流出金額均不能超過此上限。中金認為，該額度未來存在提升或者放開的空間，類似滬深港通額度的逐步提高。

中金又指，跨境理財通的門檻暫且相對更高，符合資格且具備資產配置的投資者可能有限，但是未來存在拓寬的可能。

對於「北向通」投資產品範圍，中金認為北向可投資金融產品的風險等級也有望隨著試點的順利推進而提升，進一步滿足粵港澳地區人民的資產配置需求。此外，現金管理類理財產品尚未被納入可投資範圍，該行認為可能的原因是現金管理類產品整改細則尚未落地。

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編輯：袁諾曦