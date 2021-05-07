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Tesla實現全自動駕駛技術 目標或出現變數

環球政經 21:12 2021/05/07

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全球近年偏好綠色科技，就連買車都不忘首選電動車，提到電動車代表相信是Tesla無異，不僅因其是電動車，亦是其科技的領域。Tesla創辦人兼行政總裁Elon Musk較早時曾聲稱，有信心今年內可以實現全自動駕駛技術，不過有外媒報道，美國加州汽車管理局（Department of Motor Vehicles，DMV）備忘錄顯示，Tesla向當局透露，公司或未能於年底時實現全自動駕駛技術目標。

報道引述美國加州汽車管理局的備忘錄內容所示，Tesla代表在3月9日的電話會議中向當局指出，Tesla自動駕駛技術目前仍處於等級2（L2），需要駕駛員從旁監督，並無法保證於年底之前可達到等級5（全自動駕駛）（L5）。

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責任編輯 : 陳子謙

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