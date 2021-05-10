【交通攻略】大灣區交通車船高鐵齊全 一文睇清香港前往大灣區交通攻略

粵港澳大灣區交通網絡完善，由香港出發到區內各個城市，無論長途巴士、船、高鐵一應俱全，而且有多種路線選擇。

香港前往澳門

１．從上環港澳碼頭及尖沙咀中港碼頭，乘坐高速客輪前往澳門外港或氹仔碼頭，航程僅1小時。到達澳門後，可搭乘免費接駁巴士前往澳門多間酒店，方便快捷。

優點：班次頻密

2. 可乘坐俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士，單程車費只需65港元，約45分鐘即抵澳門口岸。

優點：車費便宜

3. 九龍及新界多個地區均有直通巴士前往澳門各大酒店，直通巴士的車程大約為2小時。

優點﹕直達酒店

香港前往廣州

1. 從西九龍站上車，1小時內就可抵達廣州南站，二等座票價約為257元。

優點：快捷舒適、班次頻密

2. 無論港九新界，都有往返廣州市中心的直通巴士，單程需時約3小時，車票低至100元，部分公司來回票價更便宜。

優點: 上車點多，票價便宜

3. 廣九直通車每天共18班車往返紅磡火車站與廣州東站，車程約兩小時。

優點：下車點接近市中心

香港前往珠海

１．從上環港澳碼頭及尖沙咀中港碼頭，乘坐高速客輪前往珠海九洲港，航程約70分鐘。

優點：方便快捷

2. 可乘坐俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士，單程車費只需70港元，約45分鐘即抵珠海口岸。

優點：車費便宜

3. 港九新界均有直通巴士往返珠海，車程約為75分鐘，可直達珠海市中心。

優點：班次頻密

香港前往佛山

1. 從西九龍站搭乘高鐵到佛山西站，90分鐘便可抵達。

優點：方便快捷

2. 港九新界均有直通巴士往返佛山，車程約3小時，單程約120元，可直達佛山市中心。

優點：車費便宜

香港前往惠州



1. 從西九龍站搭乘高鐵到惠州南站，只需約70分鐘，票價約113元。

優點：快捷舒適

2. 乘坐直通巴士往惠州市，車程約2.5至3小時，乘車點選擇多，班次也較頻密。

優點：班次頻密

香港前往東莞

1. 西九龍站可乘坐高鐵前往東莞虎門，車程約為39至45分鐘，二等座票價約212元。

優點：方便快捷

2. 香港島、九龍、新界均有直通巴士前往東莞，車程約3小時，單程車費大約100元，來回車票更便宜。

優點：車費便宜

責任編輯：鄺嫻