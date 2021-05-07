【筍工推介】終院首席法官官邸請家務助理 月薪2萬 入職只要3個條件

終審法院首席法官官邸招聘家務助理，除了一般大家想到的家務工作，原來還有其他職責，想要知道有關詳情就要繼續看下去。

該空缺屬非公務員合約，為期2年，無學歷要求，月薪2萬元。不過獲聘的家務助理須穿著制服，及不定時和逾時工作，包括在晚間、週末及公眾假期工作。如有需要，該家務助理或須在位於山頂的官邸留宿。申請在本月21日截止，有意者可透過網上或郵寄遞交申請。

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入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格[G.F.340（3/2013修訂版）]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。



申請人必須於申請表格上詳細列明其於截止申請日期前獲取的工作經驗，包括其就業的確實開始和結束日期。申請人須於2021年5月21日香港時間下午5時正或之前，把填妥的申請表格連同其所有註明僱用期的工作經驗證明文件副本以郵寄或親身遞交方式送達聯絡地址。請注意，任何形式的聲明均不會被接納。請在信封面註明「申請終審法院首席法官官邸合約家務助理職位」。



申請人亦可透過上述公務員事務局互聯網站作網上申請。申請人如在網上遞交申請，須於截止申請日期後的一星期內（即2021年5月28日香港時間下午5時正或之前），將其所有註明僱用期的工作經驗證明文件副本以郵寄或親身遞交方式送達聯絡地址。請在信封面和每張證明文件副本上註明網上申請編號。



以郵寄方式遞交申請表格及／或證明文件副本的申請人，請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及已貼上足夠郵資，以避免郵件未能成功獲派遞。所有郵資不足的郵件將不會派遞至司法機構，並會由香港郵政退回寄件人（如有註明回郵地址）或按既定程序銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。信封上的郵戳日期將被視為遞交申請表格及／或證明文件副本的日期。申請人應盡早遞交申請表格及／或證明文件副本。以親身方式遞交申請表格及／或證明文件副本的申請人，司法機構會即時向其發出認收通知。



逾期遞交、資料不全、未妥為簽署、以傳真／電郵方式遞交、或使用非指定表格[G.F.340（3/2013修訂版）]的申請將不獲考慮。

聯絡地址：香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座3樓司法機構支援部支援人員分組

查詢電話：2867 2076 / 2867 2073

截止申請日期(日/月/年) ：21/05/2021 17:00:00

部門網址:http://www.judiciary.hk

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責任編輯：陳楚琨