【英國選舉】簡世德料連任倫敦市長 蘇格蘭或變天

英國周四（6日）舉行地方選舉，包括英格蘭各市市長、英格蘭地方議會、蘇格蘭地方議會、威爾士議會選舉等。其中最曯目的選戰除了倫敦市長外，蘇格蘭的議會選舉結果，更有望決定當地能否推動第二次獨立公投。

英國舉行地方選舉 民調指保守黨將奪歷史性勝利 【下一頁】

英國地方選舉結束，多區已進入點票程序。是次選舉有多項值得關注焦點。

蘇格蘭議會選舉

當地16歲或以上符合資格的選民，每人可投兩票，將會直接選出73名當地議會議員，再按比例分配8個選區共56個議席，組成共129名議員的蘇格蘭議會。

由於蘇格蘭民族黨 （SNP）黨魁兼首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）早前強調，如果SNP在選舉中勝出，將會發動第二次獨立公投，這關乎蘇格蘭，甚至英國未來發展。不過，英國政府表明拒絕同意再次舉行蘇格蘭獨立公投。

當地選前民調結果不一，部分民調指SNP有望取得大多數議席，但個別民調卻指SNP支持度下滑，預料較上次大選失去最少6席，其中由SNP前領導人薩蒙德（Alex Salmond） 組成的新政黨Alba，正趁勢崛起，相信為SNP帶來威脅。

蘇格蘭最快於當地時間周五（7日）中午會有初步點票結果，部分議席結果則於周六（8日）公布。

倫敦市長改選

英國地方選舉包括選出13位直選市長，其中倫敦市長改選最受關注。當地直選採用排序複選制方式（supplementary vote），每位選民可投票選出首要或次要候選人，若有候選人於首輪當中取得大多數選票，即可宣布當選。但假若沒有候選人在首輪取得過半數選票，得票最高的前兩名候選人必須進行第二輪點票，並把所有票數相加，得票最多者可勝出選舉。

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倫敦是次破紀錄有20名候選人參選，包括尋求連任的工黨市長簡世德（Sadiq Khan） ，以及保守黨的候選人貝利（Shaun Bailey）。選前民調顯示，簡世德有望在首輪取得逾半數選票，遙遙領先其對手貝利，成功連任。

市長直選最快於當地時間周六公布結果，最遲於周日（9日）得知結果。

其他大型城市

此外，利物浦、布里斯托及大曼徹斯特同日亦舉行市長選舉，一舉採用排序複選制。各城市公布的投票結果時間有所不同，南約克郡的唐卡斯特（Doncaster）地區最快於當地時間星期五公布結果，其餘地區則分別在周五至周六可得知結果。目前大多地區選情明朗，多數已有候選人在民調中明顯領先，但工黨仍可能攻克數個城市，奪走保守黨人的市長席位。

責任編輯：郭麗明