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【科技一周回顧】蘋果推 iOS 14.5.1更新版本　威廉王子凱特王妃開通YouTube頻道

科技 12:00 2021/05/08

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一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【iOS更新】蘋果推 iOS 14.5.1更新版本　修復WebKit系統漏洞

蘋果（Apple）於上週剛發布iOS 14.5系統更新，最近又再釋出iOS 14.5.1、watchOS 7.4.1及macOS 11.3.1更新版，並修復兩個WebKit系統漏洞。官方更呼籲，iOS 14.5用戶盡快進行系統升級，以免日後遭受攻擊。

>>>HomePod 14.5爆漏洞　用戶更新後無法播放Apple Music

>>>【蘋果AirTag】外媒實測蘋果AirTag　揭發3大「安全盲點」

2/【皇室揭秘？】窺探皇室生活　威廉王子凱特王妃開通YouTube頻道（附連結）

隨著網絡世代的到來，現時影片平台YouTube成為傳遞訊息的重要平台，不少明星或名人，都紛紛轉戰YouTube，以親民方式與大眾互動。一直善於與民眾在Instagram互動的英國威廉王子與妻子凱特王妃，就在5日無預警宣布開設YouTube頻道，短短數小時已有超過16萬人訂閱、超過70萬觀看次數。

3/【5G科技館】SmarTone 5G Lab登天際100　設智能遙控駕駛、智能家居體驗

本港商用5G開通一年多，惟公眾對於有關5G體驗及應用方案又有多少了解？SmarTone 4日正式宣布「5G Lab」揭幕，場地設於環球貿易廣場（ICC）的天際100內，讓公眾了解香港 5G的最新發展趨勢，以及5G基建如何支持香港發展成智慧城市和創新科技中心。

>>>【大灣區創科樞紐】創科體驗館展示Art Tech、增交流空間　夥學界加強技能實踐

4/【芯片大戰】IBM發布全球首個2nm芯片製程　計算速度大幅提升

芯片是目前重要科技產品的核心技術，全球半導體巨頭紛紛研發新技術。其中IBM近日就發表2奈米（nm）芯片製程，並聲稱是世界首創。IBM強調，此新技術將會令芯片速度，比現時主流7nm芯片運算速度提升45%，效能方面則將提高75%。

>>>【芯片荒】美韓商務部相繼向台積電施壓　要求提供更多車用芯片

>>>【華為新品】傳華為於6月推出MatePad Pro 2　首度搭載鴻蒙OS系統採Kirin 9000芯片

責任編輯：曾曉汶

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