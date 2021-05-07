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【疫市擴充】香港貨運航空9條新航線獲批　未有定期航班啟航時間表

商業 17:25 2021/05/07

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香港貨運航空亦會適時檢視其資源投入，以確保能滿足市場需求。

航空貨運需求持續，香港貨運航空早前向空運牌照局申請的9條新航線已全數獲批，包括東京、馬尼拉、雅加達等。

【印度疫情】國泰貨運：數星期內已運逾100噸醫療物資往印度　擬增運力應付救援物資需求

香港貨運航空於去年12月向有關當局正式提交申請開辦九條新定期航線， 當中包括以下航點： 清奈、東京、馬尼拉、雅加達、德里、悉尼、墨爾本、列日和米蘭。現已全數獲批，但尚未有確實開通定期航班的時間表。隨著營運牌照的批核，香港貨運航空表示，將於短期內展開開辦新定期航班的工作，而新航線初步將逐步利用現有機隊投入服務。

【疫市招聘】貨運需求增長強勁　香港貨運航空增聘14%機組人員

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據香港貨運航空透露，過去亦有為9條新航線當中的大部份城市提供包機服務。香港貨運航空亦會適時檢視其資源投入，以確保能滿足市場需求。該航企現時擁有 5 架空中巴士 A330-200 貨機，並於最近招聘本地機師加入其團隊。

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：葉泳珊

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