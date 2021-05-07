【周未好去處】POP MART新店進駐銅鑼灣希慎 「盲盒」玩具逐件睇（附多圖）

一眾POP MART粉絲有福了！適逢Molly十五週年紀念，POP MART新店正式進駐銅鑼灣希慎廣場，以Molly十五週年概念設計「玩具貨櫃」示人，店內設有1:1巨型公仔可供合影留念，亦智能抽盒機ROBOSHOP供客人使用，同時展示店內限定Molly特別版雙子獸及粉紅豹可動人偶，並售賣不同潮玩周邊首賣系列。

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在周邊商品方面，POP MART首次發賣相關產品，當中小甜豆系列備有手機充電綫、泡面杯、公仔禮盒等，還有售賣SKULLPANDA的手指滑板徽章等產品。而希慎店限定智能抽盒機ROBOSHOP，設有DIMOO新款行李牌供客人選購。

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另外，為慶祝新店開幕，店內亦會推出限時禮遇，包括LABUBU貼紙、Molly化妝袋、DIMOO環保袋等，送完即止，有關換領詳情可留意店內詳情。

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責任編輯：潘曉豐