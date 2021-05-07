【Tesla股價】Tesla﹕年內可能無法實現全自動駕駛技術

▲ Tesla透露，公司在今年年底時，或無法實現全自動駕駛技術目標。

Tesla（美﹕TSLA）創辦人兼行政總裁Elon Musk早前聲稱，Tesla今年內可以實現全自動駕駛技術，但外電近日報道，美國加州汽車管理局（Department of Motor Vehicles，DMV）備忘錄顯示，Tesla向當局透露，公司在今年年底時，或無法實現全自動駕駛技術目標。

該報道引述汽車管理局的備忘錄內容，表示Tesla代表在3月9日的電話會議中向當局表示，Tesla自動駕駛技術目前仍處於等級2（L2），需要駕駛員從旁監督，無法保證在年底前達到等級5（全自動駕駛）（L5）。

早前Elon Musk今年1月曾表示，他對Tesla能夠在今年內能夠讓公司的汽車實現全自動駕駛非常有信心。

另外，Tesla大股東、英國資產管理公司Baillie Gifford在周四一份文件披露，今季進一步減持Tesla 1110萬股股票，相當於Tesla已發行股份總數1.2%，持股量較去年第四季底減少40%。截至目前，Baillie Gifford仍持有Tesla 1.7%股份。

Tesla盤前微升0.43%，報666.4美元。

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編輯﹕賴奕羚