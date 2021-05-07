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紐約新招谷旅遊 免費新冠疫苗贈旅客

環球社會熱點 17:04 2021/05/07

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旅遊業是新冠疫情下最受影響的行業之一，不少國家及地區尋求方法復甦旅遊業。美國紐約市想出一個別出心裁的建議，免費為前來旅遊的旅客接種1劑新冠疫苗。若果州政府通過提議，旅客最快可在周末接種免費疫苗。

【新冠疫苗】兩巨頭反對豁免專利限制 指無助增加供應 【下一頁】

【新冠疫苗】德國反對豁免專利限制 稱知識產權是創意泉源 【下一頁】

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）周四（6日）宣布，計劃在時代廣場安排小巴，為遊覽紐約的旅客接種1劑免費的新冠疫苗。白思豪指計劃可向旅客發出正面訊息，顯示紐約市非常安全，既可以安心旅遊亦關心旅客健康。他強調紐約市無意追查旅客疫苗接種狀況。

旅客屆時將獲安排接種1劑式的強生疫苗，即紐約市無需跟進疫苗接種進度。除了時代廣場外，中央公園﹑布魯克林大橋公園及高架公園等旅遊熱點亦可能有疫苗接種小巴出沒。

Twitter全面封殺特朗普 禁散播新平台消息 【下一頁】

俄推單劑版新冠疫苗 普京：同AK步槍一樣可靠  【下一頁】

不過，紐約州衛生部表示，暫未接到紐約市的正式提議，但表明目前優先為紐約市內的高免族群接種疫苗，以及關注疫苗平等問題，並繼續最有效率地使用新冠疫苗。

責任編輯：吳漢培

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