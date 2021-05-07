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【室內設計】300呎房單位向上發展變「2房」 閣樓化身「迷你電影院」

理財智慧 19:36 2021/05/07

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香港地少人多，300平方呎的空間對一對夫婦而言，或許是「剛剛好」，但若想增加房間及提升儲物量，可以怎樣處理？是次裝修單位位於葵涌豐寓的一房單位，屬私人住宅，實用面積達約322平方呎，為2人居住。一對夫婦花約19.8萬元，設計師利用樓底接近3.5 米高的優勢，建閣樓增「一房」。

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為讓整間屋看下更為寬敞，單位以淺色為主，藉以令單位變得光猛。以廳為例，其以白色拼淺木系顏色作為主調，當中牆身為白色，並以淺本色家具作配搭，及舖上木地板。此外，設計師善用單位 3.5米高樓底的優勢，在於客廳中建造閣樓，令空間向上發展。閣樓所在位置靠近露台，借此引入自然光線，房主也可在此欣賞窗外風景。通往閣樓的樓梯用上直條木紋設計，以玻璃作間格，除了減少閣樓所帶來的壓迫感外，也可以玻璃作間格劃分空間，提升整間屋的採光度。

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業主希望在家中擺放兩張枱，分別用作飯桌及工作空間，但由於飯廳位置狹小，所以只可二選一（即工作枱與飯枱擇其一）。為節省空間，設計師則選用隱藏式家具—摺疊式飯枱，並埋藏於工作枱下，待使用時才打開。此外，設計師又在業主在睡房上增設地台，讓他們可收納雜物。

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責任編輯：黎淑雯

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