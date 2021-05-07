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【買樓理財】納米公屋205萬易手　164呎有梗廚無黑廁　業主當年購入價僅6.8萬

股樓投資 17:46 2021/05/07

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二手交投氣氛續旺，各區也錄破頂成交，值得留意的是，這股破頂潮甚至蔓延至公屋市場，就算是納米公屋，也錄高價成交。富堡城物業董事廖志財說，沙田廣源邨廣楊樓高層26室，實用面積164平方呎，開放式間隔，今年二月放盤，叫價250萬元（自由市場價），其後勁減45萬元，終以205萬元（已補價）易手，實用呎價12,500元，創屋苑呎價新高。

資料顯示，原業主於2001年僅以6.8萬元向房委會（未補價）購入上址，代表業主現時需先行為單位補地價，才完成交易。不過，就算扣除補地價金額後，相信業主仍獲利甚豐。

    點擊圖片放大
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從代理提供的相片可見，單位處於高層，景觀開揚。間隔方面，單位屬長形開則，廳房合一，雖然面積細，但有梗廚，而且廁所有窗。

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 廣源邨 公屋 沙田

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