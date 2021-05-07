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歐盟拓新冠藥物防綫 精選數款加大投資冀10月量產

環球社會熱點 18:55 2021/05/07

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新冠肺炎造成多人入院甚至死亡，全球民眾都希望有新冠肺炎藥物面世。歐盟精選5款潛在新冠肺炎藥物，加大研發投資，希望在今年10月能夠量產新冠肺炎藥。倘成事，意味新冠肺炎醫治將容易得多，有望成為疫情終結轉捩點。

美研究：一類人新冠重症機會高  同屬高危族群 【下一頁】

歐盟從57款潛在藥物名單中，選出5款集中火力加大投資，歐盟已撥出9,000萬歐元（約8.4億港元）資助相關臨床測試，並會向藥廠撥4,000萬歐元（約3.8億港元）以增加產量。

歐洲藥品管理局（EMA）正對3款新冠肺炎藥進行審批，研發的藥廠分別來自美國的再生元（Regeneron）、禮來（Eli Lilly）及南韓生物製藥公司賽特瑞恩（Celltrion）。

3種藥物資料介紹

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美國前總統特朗普（Donald Trump）受感染後曾使用再生元的新冠療程。禮來的新冠肺炎藥，按現有數據效果不俗，可大減87%住院及死亡率。

歐盟健康及食品安全事務專員基里亞基季斯（Stella Kyriakides）指，希望可是在10月前批准量產3種藥物，另外兩款則希望在今年底前成事。

兩巨頭反對豁免專利限制 指無助增加新冠疫苗供應  【下一頁】

基里亞基季斯指出，大量生產新冠肺炎藥物，將可減少住院人數及解決因染疫導致的長期問題。事實上，10分1患者在感染後3個月，仍有種種健康問題。

責任編輯：李俊儀

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