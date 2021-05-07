【電動車】特斯拉首季銷量登全球榜首 市佔率較去年同期下跌3百分點

▲ 特斯拉首季銷量登全球榜首 市佔率較去年同期下跌3百分點

據市場研究機構EV Sales數據顯示，今年首季度全球電動車（包括純電動車及插電式混合動力車）的銷量達112.8萬輛，較去年同期大增144.9%。當中特斯拉（美：TSLA）售出18.45萬輛，按年同比增加近10萬輛，市佔率16%，排名第一，但較去年同期下跌3個百分點。

而上汽集團（滬：600104）緊隨其後，首季售出14.5萬輛，位列第二，市佔率較去年同期增長9個百分點至13%。

另外，德國的福士集團（Volkswagen Group，內地譯名：大眾）以及寶馬首季銷售分別為13.06萬及7.79萬輛，市佔率分別達12%及7%。

至於純電動車方面，特斯拉首季市場份額達25%，較2020年首季下跌4個百分點；比亞迪 （01211） 首季售出3.88萬輛，排名上升至第四，但市佔率由6%下跌至5%。

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記者：梁安琪