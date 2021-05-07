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【英鎊定存】專家料英鎊年內上衝1.43 教賺盡滙息醒招

Hot Talk 16:46 2021/05/07

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英倫銀行議息後「放鷹」，英鎊重上1.39。

蘇格蘭昨天（5月6日）舉行議會選舉，市料民粹派勝出，或重提獨立公投，最終引致脱英，累英鎊兌美元近期在1.4大關阻力甚大，但專家預期這心理關口可失而復得，好友更料年內可挑戰1.43高位。

畢竟英倫銀行剛議息，一如所料效法加拿大「放鷹」，縮减買債規模。業界認為，若英國經濟持續復甦，將加快收水退市，利好英鎊走勢。而專家亦普遍預期，蘇格蘭脱英的機會不大，但忠告打算以BNO移居英國的港人，如對鎊滙有需要，建議可趁鎊滙炒脱英而呈波動，不妨低位收集，再開立定期存款賺高息，冀賺盡滙息。

滙市專家對英鎊的最新把脈，上商研究部主管林俊泓今早回應本報查詢指，英鎊兌美元料今年上落區間介乎1.34至1.41。信銀國際經濟師李業勤更樂觀，預期鎊滙今年高低位1.35至1.43，年底目標1.38。

想知英鎊定存邊間最高息？詳情可按下圖了解

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比拼各大小銀行，英鎊定期存款不乏10厘之選，集友剛把7天短存的冠絕全城息率，截止期由上周五（4月30日）順延至5月底；南商的10厘息更押後至6月底才屆滿。

另一方面，市場聚焦蘇格蘭脱英的爭議，花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黄栢寧回應本報查詢指，5月6日舉行的蘇格蘭議會選舉，料支持蘇格蘭獨立的蘇格蘭民族黨，或取得過半數議席。

英央維持利率不變  惟放緩買債步伐【下一頁

不過，黃栢寧認為，蘇格蘭要再次舉行獨立公投仍是漫漫長路，料未來十年出現蘇格蘭獨立的機會率為35%。至於對鎊滙的長短期展望，他預計，英鎊兌美元未來3個月預測為1.39，6至12個月為1.38，今年底目標價也是1.38。

早前外電指，自今年初以來，已接獲約3.5萬港人申請BNO入籍，相當於每周約3,000人。而外電亦指，包括中港買家累計掃入1,350億英鎊（約1.45萬億港元）的英倫資產，例如基建及地產等，主要是自2019年起中英政治緊張，投資者望分散風險，凸顯市場對英鎊有需求。

另外，巴克萊預期英國今年GDP勁升6.5%，乃70年來最勁，按理有條件退市。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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