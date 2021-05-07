【5月好去處】香港電影資料館舉辦開放日 5月10日起接受網上報名

為慶祝康樂及文化事務署轄下的香港電影資料館成立20周年，電影資料館將在5月29日舉辦開放日，開放日名為「與眾同歡」，參加費用全免。

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舉辦開放日的目的是希望能讓市民大眾了解資料館的日常工作以及香港電影的歷史文化。在開放日當天會有一系列節目，例如「神秘放映」、「齊做放映師」等體驗活動，除此之外，開放日亦會舉辦一個名為「文化活現之旅」的活動，在活動中，市民將乘坐旅遊巴前往太平戲院的舊址，並跟隨導賞員探索並認識更多有關該戲院的歷史。

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有興趣參加的市民，可於5月10日早上10時起登入hkfa-eticketing.com/zh進行網上報名，名額有限，先到先得。資料館位於西灣河鯉景道五十號。查詢開放日詳情，請致電27392139或瀏覽www.filmarchive.gov.hk/zh_TW/web/hkfa/20a-programmes.html。

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責任編輯：羅浩濂