【開戶優惠】7銀行搶推開戶優惠 花旗現金獎5萬

▲ 花旗為指定理財新客提供開戶迎新賞，最高現金回贈5萬元。

各大銀行現正為快將上馬的跨境理財通，提早布局備戰，但其他兵家必爭的戰綫也不敢怠慢，如新客開戶優惠等。大行花旗為指定理財客戶，提供連串着數，合資格全新客戶更有機會獲得5萬元現金回贈。

總觀市面7間大小銀行，迎新優惠花款多籮籮，最豪是星展，狂擲銀彈攻勢逾6萬元。但亦有施軟招，如上商向推薦新客的特定理財戶餽贈戲票等。

花旗回應本報查詢指，由即日起至5月31日，新客戶現晉身花旗私人客戶業務，可享高達5萬元現金回贈。此外，新客透過手機開立Citigold銀行戶口及港股戶口，可享2.8萬元現金回贈。

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花旗發言人又說，旗下私人客戶業務、又或Citigold全新客戶，若每月存入指定薪金，可額外獲享高達800元現金回贈。而現有客戶每成功推薦一位親友，成為花旗私人客戶業務客戶，可尊享8,000元現金回贈；每成功推薦一位親友成為Citigold客戶，也可享2,000元現金回贈。

至於其他附加優惠，由即日起至年5月31日，新客戶開立Citi Plus®戶口，可享高達600元現金回贈，同時申請Citi Plus®信用卡，可獲1,000元DON DON DONKI禮券。

5月開局 銀行齊推優惠吸新客​​​【​下一頁】​​

發言人強調，以上推廣受條款細則約束，附帶條件包括︰

（1）全新銀行戶口客戶，即現時並沒有任何Citibank銀行戶口，亦未曾於過去12個月內取消任何Citibank銀行戶口之客戶。

（2）全新花旗私人客戶業務客戶可享高達3萬元現金回贈作為「迎新獎賞」，如持有指定保險或投資產品，更可享額外2萬元現金回贈之「產品結存」獎賞。

（3）由4月27日起，全新Citigold客戶可享高達1.23萬元現金回贈作為「迎新獎賞」，如持有指定保險或投資產品，更可享額外1.5萬元現金回贈之「產品結存」獎賞。但須注意，迎新獎賞並不適用於美國人士（存款利息除外）。花旗香港乃友邦保險委任的保險代理。詳情請瀏覽www.citibank.com.hk。而經網上開立港股戶口，首3個月內須透過流動理財股票服務，進行最少一次港股買賣交易可享200元現金優惠。新客戶需符合新資金獎賞要求，方可獲得500元手機開戶獎賞。

（4）只適用於現在不持有、及由申請認可信用卡當月起計，過去12個月內不曾持有、或不曾取消任何由花旗所發行Citi信用卡主卡之客戶。受迎新獎賞之條款及細則約束。詳情請參閱citibank.hk/cardTnC。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源