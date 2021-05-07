【酒店自救】洲際酒店：訂房需求回升　大中華區可租客房平均收入急漲3倍

▲ 洲際酒店集團透露，訂房需求於3月份明顯回升。

去年疫情為酒店業帶來極大挑戰，洲際酒店集團透露，訂房需求於3月份明顯回升。大中華區市場每間可租客房平均收入（RevPAR）按年急升288.6%。

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全球疫情雖然仍未完全平息，但隨著疫苗陸續接種，各個行業均希望今年可見曙光。擁有皇冠假日飯店、智選假日飯店等多個酒店品牌的洲際酒店集團透露，訂房需求於3月份明顯回升，特別是美國及中國市場，而且趨勢延續至4月份。集團行政總裁Keith Barr指，雖然今年內仍有一定風險，但觀察近幾個月的情況，相信今年的訂房情況將進一步好轉。

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洲際酒店集團今年首季的 RevPAR仍較去年大挫50.6%，但已較前一季度的53.2%改善。3月份的 RevPAR更按年錄得20.8%的升幅，大中華區升超過2.8倍。就美國市場而言，新冠疫苗陸續穩定接種，防疫措施亦漸放寬，令酒店業可從疫情略為喘息。

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責任編輯：葉泳珊