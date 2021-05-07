【大行點睇】大和重申看好行業前景　當中呢隻公用股獲「買入」評級

大和對公用股發表最新一份研究報告，重申看好行業前景，並逐一點評股份投資價值。其中，該行指電能實業（00006）為行業首選，更是該行唯一給予「買入」評級的公用股，主要看好其派息持續增長，而目前股息率達5.8%，相對長江基建（01038）為5%，加上財務成本低，日後有機會進行大型併購項目。

其後依次推介為中華煤氣（00003）、長建、粵海投資（00270）及中電（00002），該行均給予「跑贏大市」評級。股價走勢上，粵投公布業績後見回吐，至今累跌逾15%，表現明顯跑輸其餘4隻公用股。至於煤氣、電能及中電今日股價亦升1.3%至2.3%。

即睇大和對各公用股評價﹕

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記者：郭秀慧