  • 28°C
香港時間 : 2021507日 (五) 19:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】大和重申看好行業前景　當中呢隻公用股獲「買入」評級

股樓投資 19:00 2021/05/07

分享：

大和對公用股發表最新一份研究報告，重申看好行業前景，並逐一點評股份投資價值。其中，該行指電能實業（00006）為行業首選，更是該行唯一給予「買入」評級的公用股，主要看好其派息持續增長，而目前股息率達5.8%，相對長江基建（01038）為5%，加上財務成本低，日後有機會進行大型併購項目。

其後依次推介為中華煤氣（00003）、長建、粵海投資（00270）及中電（00002），該行均給予「跑贏大市」評級。股價走勢上，粵投公布業績後見回吐，至今累跌逾15%，表現明顯跑輸其餘4隻公用股。至於煤氣、電能及中電今日股價亦升1.3%至2.3%。

即睇大和對各公用股評價﹕

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

經濟 派息 買入 粵海投資（00270） 煤氣 中電 電能實業（00006） 公用股 行業 中華煤氣

上一篇文章

【特別安排】專為顧客辦理高鐵車票退款 港鐵下周六起局部開放西九龍站

下一篇文章

【港股追蹤】同業面臨零件短缺問題　舜宇跌逾8%成最差恒指科指成份股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡