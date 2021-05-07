【蘋果AirTag】外媒實測蘋果AirTag　揭發3大「安全盲點」

▲ 近日外國媒體華盛頓郵報進行實測，揭發AirTag竟然出現3個「安全盲點」，或成為全新追蹤手法。

蘋果（Apple）日前推出新產品無線追蹤硬件AirTag，讓用戶可以透過iPhone應用程式「Find My」來追蹤其各種物品。雖然蘋果已經設想了許多安全機制，但卻仍引起外界對於私隱的疑慮。近日外國媒體華盛頓郵報進行實測，揭發AirTag竟然出現3個「安全盲點」，或成為全新追蹤手法。

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華盛頓郵報記者Geoffrey A. Fowler日前進行實測，並將AirTag與同事的iPhone進行配對，隨後把AirTag放入其背包，在三藩市騎單車移動。結果他們發現，同事可以精準地獲得Geoffrey的地點資訊。

縱使蘋果早前指出，若AirTag遠離配對裝置三日，該設備就會發出聲響，而的確此功能是成功使用。不過，該響鬧裝置只有60分貝，而且只持續15秒就會停止，要待再過數小時才會繼續發出聲響。Geoffrey認為，如果用一些物品如衣服，遮蓋AirTag可以進一步降低噪音，被追蹤者很有可能不能察覺。

Geoffrey再提出另一問題，AirTag要遠離裝置三日才會發出警告，但若果追蹤者本身是同居，當配對的iPhone重新靠近AirTag，倒數就會重置，警報系統根本沒用。而且，蘋果表示當有不明AirTag正在附近，iOS系統也會彈出通知。但若被追蹤者是使用Android手機，就永遠無法得知自己受到追蹤。

蘋果iPhone行銷副總裁 Kaiann Drance其後向華盛頓郵報解釋，AirTag是套可調整的系統，蘋果將會持續改進，並會強化阻嚇以AirTag追蹤的能力。

責任編輯：曾曉汶