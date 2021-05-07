【大行點睇】受內地減排目標影響 鋁價四月創新高 摩通上調3鋼材股目標價

摩通發表研究報告指，過往內地政府致力改革供給側以解決供應過剩的問題，而鋁正是其中的核心板塊。該行相信未來的碳中和政策會使行業加快轉型至氫能製鋁，使產出增長放緩，並支持其行業毛利率與鋼相若。

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摩通指，4月內地鋁材單位毛利升至每噸4,400元人民幣的歷史高位，因去年下半年鋁庫存較低，今年春節補貨周期後再進一步下跌，故去年末季起需求增速較產出增速快。該行認為，內地鋁產量短期內不會有大幅增加的跡象。

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摩通解釋，生產鋁所排放的二氧化碳量相對較小，去年內地鋁行業共排放4.5億噸二氧化碳，佔內地整體二氧化碳約5%，低於水泥及鋼約15%至20%。較低的碳排放意味著鋁是經濟上可行的綠色替代。現時行業大多數採用能源生產，以煤電生產的每噸鋁釋放13噸二氧化碳，而氫能製鋁則每噸鋁釋放1.8噸二氧化碳。該行料，碳中和政策將使鋁產能增長放緩，料碳中和政策將限制2021年至2022年的鋼產能水平。由於轉型向氫能製鋁，鋁生產料續增，但增長放緩。該行料至年底鋁產量按年升幅將由現時約10%降至少於5%。

摩通上調以下三隻材料股價格：

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