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【大行報告】平安證券首次覆蓋快手　予「強烈推薦」評級　惟今日股價再跌5.6%

股樓投資 16:37 2021/05/07

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平安證券發表研報指，快手（01024）具「社區基因」，能為用戶提供多種娛樂和交易服務，首次覆蓋該股給予其「強烈推薦」評級，目標價332元。

該行指短視頻會與社區結合，能突破社區產品用戶天花板，兼具強用戶互動性，網絡效應更強，快手是獨具社區屬性的短視頻龍頭平台。

快手成立近10年，內容創作者/MAU比例高達26%，2020年第四季DAU達2.71億，具有極強網絡效應和寬廣護城河。2020年快手電商GMV按年增長540%達3812億，是第二大直播電商平台（同期淘寶直播規模4000億）。

基於現金流獲取能力採取DCF估值法，基於業務（社區：直播、電商，媒體：廣告）使用分部估值法，基於用戶價值使用單用戶估值法。綜合三種方式取平均值給予快手目標市值11,515億元（13,817億港元），對應目標價332元。首次覆蓋快手予「強烈推薦」評級。

不過今日快手股價明顯未有受惠大行唱好，股價收市再跌5.6%。

大行對快手評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

快手—W（01024） 港股

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