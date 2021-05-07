【港元定存】4中小行鬥减港元存息 無懼iBond兩厘保底息搶客

▲ 擅打高息牌的南商，也順應拆息走低而下調定存息。

5月開局首周，共有4間銀行鬥減港元定期存款息，最矚目的是，連素來大打高息牌的南洋商業銀行，也追趕降息快車道，無懼iBond最快或於本月出台的競爭。專家料業界暫仍休戰，畢竟1個月拆息持續處於11年低位，今天（5月7日）雖終止5連跌，但仍未重上0.08厘，存息難免跟跌，難怪一面倒獨加的銀行，今周欠奉。

總結全星期，除了南商全面降短中長息外，華僑永亨及招商永隆削3個月短存，交銀香港則向中長息埋手。至於集友與大新 （02356） 則加減不一，大新驟減3個月年息0.2厘、至0.5厘，卻提高4個月0.2厘、至0.6厘。

甫踏入5月即面對新一輪減息浪潮，現時3個月年息，仍以工銀亞洲的3厘為冠絕全城的高息王，也是牌面上唯一跑贏iBond兩厘保底息的。

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而全周排行榜，中長息稍有變動。先說半年期，即使集友今天微削0.01厘、至0.72厘，首位未被動搖。南商因下調0.1厘，新報0.6厘而失落三甲。

同樣，1年期方面，南商更狠削0.15厘，新息率僅0.55厘，遂由冠軍滑落至季軍。相反，建行亞洲力保0.6厘而重上亞軍。

不過，難以挑戰兩間虛擬銀行的0.7厘，分別為小米 （01810） 有份的天星（Airstar Bank），以及騰訊 （00700） 與港交所 （00388） 有份的富融（Fusion Bank）。

另一方面，政府擬於本月公布推新一批iBond，市場憧憬保證年回報兩厘。上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，現時港元存息處於低水平，普遍低於0.5厘，不及iBond的包底息，預計今年市民認購反應熱烈，有望突破上年的紀錄。該行也擬提供優惠。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源