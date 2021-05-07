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接駁金鐘添馬至會展灣仔海濱長廊 今起進一步開放

股樓投資 16:36 2021/05/07

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接金鐘添馬和香港會議展覽中心的灣仔海濱長廊今日（7日）進一步開放。發展局發言人海濱長廊於『灣仔發展計劃第二期』新填海的土地上興建，屬65億元優化海濱專項撥款下所推行的13個工程項目之一。長約560米、闊約6米的臨海路段於2019年10月先開放，貫通中環和灣仔海濱，為目前全港最長的5.5公里維港海濱長廊。

新開放的空間面積約7,800平方米，以草地為主，市民可漫步及耍樂，並提供多款涼亭、桌椅和觀景小丘，讓遊人閒坐歇息，欣賞遼闊的維港景致。靠近添馬公園的一端，設置一個以「童樂園」為主題的活動區。

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新開放的空間亦增添了不少可持續的元素，包括風力發電照明系統及沿散步小徑裝設的太陽能路燈，以及由香港木庫利用在颱風中倒塌的樹木而建造的「小島•小息」公共藝術座椅，令場地的設施做到既實用美觀，又具環保意義。

發言人表示，除原有的三個出入口外，今日開放的部分增加了三個出入口，以提升海濱暢達性。土木工程拓展署亦正興建橫跨龍和道和中環灣仔繞道出口的園景平台，落成後將進一步提升灣仔內陸和海濱的暢達度。此外，署方正籌備落實規劃中的港島北岸行人及單車共融通道，可望於今年年底至明年初開始推行有關計劃。市民可從金鐘港鐵站經添馬公園、或從中環碼頭或灣仔渡輪碼頭步行約8至10分鐘到達灣仔海濱長廊。

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責任編輯：黎淑雯
 

 

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