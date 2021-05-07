【網購創業@iM網欄】經營網店客服最費時 快速應對客人的關鍵

上期專欄阿Ken分享了如何看待網店間的價格戰，其中一個重要元素是讓客人明白，在你的網店消費，並非只是買產品，更是買下正貨、行貨的保證、兼有完善的客服及售後服務，所以說，客服絕對是經營網店的重要一環。

【網購創業@iM網欄】網店賣同類產品競爭大 三大關鍵避免價格戰



阿Ken的學生也深明這些道理，因此他們肯花時間在客服上，但所謂過猶不及，有些學生的問題正是花太多時間在客服上，阿Ken很反對這種做法，因為我推祟的網購創業是零人工、零坐貨、零舖租，唯一付出的應是時間成本，所以如何活用時間就十分重要。



因此，學生們經常請教阿Ken如果快速KO客人。其實以阿Ken經驗，客人通常只會問兩條問題，包括價錢及產品質素: 一些會貨比三家的客人可能會問，為何別家網店的貨品比你家的便宜? 又或者會說產品在運送來的時候已經損壞。無論是甚麼問題，關鍵也只有一個，就是不要將責任全放在自己身上。



一般而言，如果網店的貨物都是行貨，那我們的底綫是不會退錢，亦不應和他糾纏，而是向他解釋行貨應有建議零售價，如其他網店的價錢低於該售價，便應向他查證貨品來源; 同樣地，如貨已出門有所損壞，維修的責任便落在製造商身上。最後，如果想提高客服效率，阿Ken建議大家在Facebook等的社交媒體設置簡單的聊天機械人，應能減少網店主的客服壓力。