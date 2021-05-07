【大行報告】跨境理財通細節出台　中金料7大銀行股將受惠

中金發表報告表示，昨日(6日)廣東六家「一行兩局」金融監管機構聯合發布通知，就《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則(徵求意見稿)》公開徵求意見，去年6月「跨境理財通」試點工作正式開啟，是建設粵港澳大灣區的重要一環。

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該行認為，跨境理財通有利於滿足內地和香港居民的跨境投資需求，持續關注啟動後額度的使用情況，料7大銀行股將受惠。該行認為上述銀行會顯著受益於跨境理財通業務帶來的業務機遇，包括但不局限於理財資管、財富管理等。

中金料7大銀行股將受惠：

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