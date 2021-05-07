【樓市現象】東港城業主2月放盤　「反價再反價」累加22萬　終以792萬易手

二手市場旺，業主乘樓市勢旺勢反價的情況時有出現，最近更有業主「一反再反」，反價兩次將物業轉手。美聯物業將軍澳蔚藍灣畔分行高級分區營業經理林振聲表示，樓市交投氣氛活躍，東港城一業主睇好市況，累計反價22萬元將單位沽出。

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嘉湖山莊單位圖片︰

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成交單位為東港城5座中層G室，實用面積466平方呎，屬兩房間隔，望開揚山景，內櫳企理。據了解，單位原於今年2月放盤，當時叫價770萬元，因應市況回升及睇好後市，業主其後反價20萬至790萬元，最終再反價2萬易手，成交價792萬元，實用呎價約16,996元。

據了解，原業主於2011年1月以331萬元購入單位，是次轉手帳面大幅獲利461萬元，物業升值近1.4倍。

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